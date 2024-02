Coach uit Challenger Pro League is bijzonder ambitieus: "We willen de beste beloftenploeg worden"

Club NXT neemt het vrijdagavond op tegen Jong Genk. Club-coach Nick Hayen heeft in ieder geval nog grote ambities met zijn ploeg.

Nick Hayen weet dat zijn ploeg het moeilijker heeft dan afgelopen seizoen, al mag dat de ambities niet temperen. "Vorig jaar werden we vierde en waren we de beste beloftenploeg. Nu staan we elfde. We willen nog steeds de beste beloftenploeg worden", vertelde hij bij Het Belang van Limburg.

"Er speelt altijd een beetje prestige tussen de clubs die een jong team afvaardigen, maar het mag niet ten koste van de ontwikkeling en opleiding van de spelers gaan."

De Club NXT-coach blikt al even vooruit op de wedstrijd tegen Jong Genk. "De heenwedstrijd wonnen we met 0-3, maar Jong Genk is sindsdien gegroeid. Er staat een goed team op het veld dat herkenbaar voetbal speelt en dat na Nieuwjaar heel mooie resultaten liet optekenen. We zullen er het beste Club NXT tegenover moeten zetten."