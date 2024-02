Dit moet KV Oostende kosten en Marc Coucke doet zijn duit in het zakje: "Bijzonder redelijk"

KV Oostende speelt vanavond tegen Antwerp dan wel voor een plaats in de finale van de Croky Cup, maar achter de schermen wordt er vooral nog steeds gewerkt aan de redding van de club. Bewindsvoerder Werner Van Oosterwyck zoekt nog steeds naar overnemers.

Maar hoeveel moet KVO aan een overnemer nu kosten? Volgens HLN zou het gaan over een bedrag tussen de 9 en de 11 miljoen euro. Het stadiondossier jaagt de prijs omhoog, want de Belgische Belastingsinspectie vraagt een serieus bedrag.

De BBI eist de terugbetaling van de BTW die volgens hen onrechtmatig is afgetrokken. KV Oostende betwist deze factuur. In werkelijkheid blijft het betreffende deel van het stadion echter nog steeds eigendom van de voormalige eigenaar, Marc Coucke, die het eveneens niet eens is met de belastingdienst.

"De onderhandelingen met de BBI zijn vertrouwelijk", zegt Van Oosterwyck in HLN. "Over Marc Coucke kan ik wel zeggen dat hij aangeboden heeft om de huurprijs de komende drie jaren gevoelig te verminderen. Daarnaast biedt hij de mogelijkheid om de tribune te verkopen aan de overnemers voor een bijzonder redelijke prijs."