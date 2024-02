PSG is op zoek naar vervanger voor Kylian Mbappé en krijgt van transfertarget al snel héél duidelijk antwoord

De kans dat Kylian Mbappé deze zomer naar Real Madrid trekt wordt groter en groter. PSG moet op zoek naar een oplossing, maar dat verloopt nog niet zoals verwacht.

Kylian Mbappé gaf onlangs aan dat hij zijn contract (dat aan het einde van dit seizoen afloopt) niet zal verlengen bij PSG. De Fransman wordt net zoals ieder jaar hevig gelinkt aan Real Madrid.

Mbappé werd onlangs nog verrassend van het veld gehaald bij PSG. Toen zijn coach hiernaar gevraagd werd antwoordde hij dat de ploeg ook zonder hem moet leren voetballen.

Dan maar op zoek naar een vervanger. De club zou veel interesse hebben in Rafael Leao van AC Milan. Maar hun transfertarget heeft niet veel zin om te vertrekken...

"In Milaan hielpen ze me groeien als man en als speler. Ik kan ze niet achterlaten. Mijn toekomst ligt in Milaan. Mijn opleiding is gebaseerd op loyaliteit", vertelde de Portugees volgens het Spaanse SPORT.