Thorgan Hazard komt met nieuws dat ze in Anderlecht heel graag zullen horen

Thorgan Hazard keerde afgelopen zomer terug naar de Belgische competitie. Sindsdien maakt hij mee het mooie weer bij RSC Anderlecht.

Hazard is één van de smaakmakers bij RSC Anderlecht dit seizoen. Hij heeft een groot aandeel in de knappe tweede plaats die de ploeg van trainer Brian Riemer momenteel in handen heeft in de Jupiler Pro League.

Hazard liet voor de start van het seizoen weten dat alles wat bij de club gebeurde voor hem het belangrijkste was. Hij kwam dus niet naar de Jupiler Pro League spelen om een EK-selectie af te dwingen bij bondscoach Domenico Tedesco. Dat herhaalde hij nog eens in ‘Off the pitch’ bij Eleven Sports over kiezen tussen een prijs met Anderlecht dit seizoen of het EK halen.

“Als men vraagt om te kiezen… Ik bedoelde eigenlijk dat mijn prioriteit bij mijn club ligt. Dat is altijd zo geweest. Mijn vader zei altijd tegen mij: ‘als je goed presteert bij je club dan volgt de rest wel’. Dus in de eerste plaats wil ik iets winnen met Anderlecht. Maar het één sluit het ander niet uit. Je bent niet verplicht te kiezen”, aldus Hazard.

Ook de familie was belangrijk in zijn keuze, net als het spelplezier. “Dat lukt bij Anderlecht, waar ik voldoende speeltijd krijg en geniet van de sfeer en het stadion. De verwachtingen waren hoog, maar dat stoort me niet. Momenteel ben ik erg tevreden. Ik denk niet dat ik nog terug naar het buitenland zal vertrekken, maar je weet nooit. Ik zie me hier mijn carrière zeker afsluiten.”