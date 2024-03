Anderlecht krijgt slecht nieuws uit ziekenboeg: speler nog voor de rest van het seizoen buiten strijd

Anderlecht heeft voor het einde van de reguliere competitie nog slecht nieuws uit de ziekenboeg gekregen. Een verdediger zal voor de rest van het seizoen niet meer in actie komen.

Zo zal Moussa N'Diaye, die al langere tijd geblesseerd is, nog tot het einde van het seizoen out zijn. Dus ook de Play-offs zal hij niet halen. Anderlecht neemt het zondag op tegen KAS Eupen en coach Brian Riemer zal nog wat kunnen puzzelen.

Yari Verschaeren viel in de wedstrijd tegen Club Brugge geblesseerd uit. Het is niet zeker of hij zal starten tegen Eupen deze zondag. Delaney is wel helemaal fit, maar hij zal waarschijnlijk op de bank beginnen.

Verwacht wordt dat Leoni in de basis start. Amuzu zou na de interlandbreak weer fit zijn. Hij kampt al een tijdlang met een vorm van pubalgie en werd geopereerd.