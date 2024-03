'Anderlecht wil speler van de hand doen en minstens tien miljoen euro vangen'

RSC Anderlecht gaat deze zomer een aantal spelers van de hand doen. De bedoeling is dan ook meteen om daar flink op te cashen. Doelman Kasper Schmeichel zal wat dat betreft niet de enige zijn die zal vertrekken bij paars-wit.

Ook Anders Dreyer zou namelijk aankomende zomer mogen gaan vertrekken bij RSC Anderlecht. Al willen ze daar bij paars-wit de nodige miljoenen voor vangen. Volgens La Dernière Heure willen ze minstens tien miljoen euro voor de Deen.

De 25-jarige middenvelder is met zestien goals en zeven assists in 27 wedstrijden over alle competities heen aan een prima seizoen bezig voor Anderlecht. En dus is die verhoopte tien miljoen als minimumbedrag misschien zelfs geen utopie.

Transfer voor Anders Dreyer naar Bündesliga in Duitsland?

Rest de vraag: waarheen met Dreyer? Tot op heden hebben zich nog geen teams concreet komen melden in het Lotto Park, al gaat hij met zijn statistieken uiteraard Europa rond. En er zitten vaak scouts in het stadion in Anderlecht, dat wel.

Dreyer zelf wil gerust ook in Brussel blijven, waar hij zich goed voelt. Een eventuele transfer naar het buitenland? Dan kijkt de 25-jarige Deen vooral naar de Bündesliga. Afwachten of er zich snel een team met de nodige miljoenen komt melden.