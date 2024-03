Dender-coach Timmy Simons komt met heel fikse waarschuwing voor Dirk Kuyt en Beerschot

De Challenger Pro League is momenteel razendspannend. Het lijkt erop dat de helft van de ploegen nog kunnen promoveren en dus krijgen we ieder weekend weer leuke affiches.

Dat is nu niet anders. Het Dender van Timmy Simons ontvangt zondag het Beerschot van Dirk Kuyt. Dender staat momenteel zesde in het klassement met 38 punten terwijl Beerschot leider is en 43 punten telt.

Timmy Simons staat op scherp voor het duel. Hij komt met een fikse waarschuwing aan het adres van Dirk Kuyt. "Ik verloor nog nooit tegen Kuyt en dat blijft ook zondag zo", vertelde hij volgens Het Nieuwsblad. "Met PSV speelden we ook drie keer kampioen en heersten we in de Eredivisie."

"Kuyt leverde goed werk bij Beerschot, maar werkte wel verder op het bestaande stramien van Andreas Wieland. Van de Nederlandse school zie ik weinig terug. Het is dan wel niet Kuyt die zondag zal scoren, maar een trainer heeft uiteraard wel impact op de groep."

Simons hoopt dat de fans als een blok achter hun ploeg zullen staan. "Beerschot brengt veel supporters mee, maar ik reken op onze aanhang voor tegengewicht. Tegen Beveren en eerder ook tegen Club Luik heerste er een schitterende ambiance. Dat de fans elkaar jennen hoort erbij, toch?"