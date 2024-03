Niet te geloven! 'KAA Gent kan 17,5 miljoen euro incasseren voor volgende sterkhouder'

KAA Gent zag tijdens de wintermercato heel wat sterkhouders vertrekken. En de leegloop lijkt maar niet te stoppen.

KAA Gent kon niet anders dan verkopen om de boekhouding op orde te houden, maar dat er zoveel vertrekkers zouden zijn, dat had niemand zien aankomen.

In augustus werd de ploeg van trainer Hein Vanhaezebrouck nog genoemd als titelkandidaat, omdat het al zijn sterkhouders aan boord kon houden, maar ondertussen blijft van die droom niks meer over.

De Buffalo’s moeten zelfs nog stevig aan de bak om zeker te zijn van een plaatsje in de Champions’ Play-Offs. En de leegloop bij KAA Gent lijkt ook deze zomer gewoon door te gaan, als we de Britse krant The Guardian mogen geloven.

17,5 miljoen euro voor Archie Brown

Chelsea en West Ham zouden enorm veel interesse tonen in Archie Brown. De Engelse verdediger werd door KAA Gent vorige zomer weggeplukt bij het Zwitserse Lausanne, maar zou deze zomer al opnieuw vertrekken, omdat zijn goede prestaties niet onopgemerkt voorbijgaan.

Beide ploegen zouden om en bij de 17,5 miljoen euro over hebben voor Brown. Een bedrag dat KAA Gent hoe dan ook niet zal weigeren, dat mogen we nu al zeker noteren, als het op tafel gelegd wordt.

Ook Juventus, Milaan, Lyon en Nice zouden de nodige interesse tonen voor de belofteninternational, maar hoe concreet dat allemaal is, is niet meteen duidelijk.