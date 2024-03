Nottingham Forest-coach komt met erg leuke boodschap voor Divock Origi

Divock Origi speelt momenteel bij Nottingham Forest in de Premier League. Hij wordt uitgeleend door AC Milan, maar komt ook in Engeland aan weinig speeltijd.

Divock Origi heeft het bij Nottingham Forest nog redelijk moeilijk. De Belg mocht dit seizoen 12 wedstrijd spelen, maar slechts twee daarvan waren als basisspeler.

Hij kon in zijn periode bij de club ook nog geen doelpunt maken, wel een assist. Dit weekend speelt hij tegen zijn ex-club Liverpool. Niet meteen een levensbelangrijke wedstrijd, al kan Forest ieder punt gebruiken. De ploeg staat op de 17e plaats, net boven de rode zone.

Volgens Forest-coach Nuno Espirito Santo zou Origi zich misschien wel eens mogen tonen. "Tegen Liverpool zou Divock een oplossing kunnen zijn", vertelde hij volgens Het Nieuwsblad. "Ik heb nog niet beslist wie er zal starten, maar ik kan wel al zeggen dat we bij Divock vooruitgang zien."

"Voordien werd hij telkens afgeremd door kleine kwetsuren. In de eerste helft tegen Manchester United presteerde hij uitstekend en voor ons is hij een mogelijkheid, omdat hij links, rechts en centraal uit de voeten kan. Maar we hebben wel de beste versie van Divock nodig", besluit de coach.