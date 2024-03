Penaltyzaak Anderlecht - Genk gaat ver: 'Ook Cercle Brugge én Gent trekken naar het BAS'

Op het BAS wordt vrijdag 1 maart een drukke dag. Drie zaken liggen op de rol om te worden bepleit. In eentje daarvan zijn er zelfs andere ploegen die willen tussenkomen. Of hoe het hele Belgische voetbal alweer in elkaar verstrengeld zit.

De zaak rond het al dan niet herspelen van Anderlecht tegen Genk komt op 1 maart voor bij het BAS, net als de zaken van Club Brugge tegen de KBVB in verband met de wedstrijd tegen KV Mechelen én de klacht van RWDM voor hun wedstrijd tegen KV Mechelen. Als een of meerdere van de wedstrijden moeten herspeeld worden, dan zou dat in het geval van Anderlecht tegen Genk al meteen op 13 maart zijn. Op die manier kan de afloop van de competitie alsnog gegarandeerd worden. KAA Gent en Cercle Brugge komen ook tussen in 'Penaltygate' Toch lijkt de zaak nu al een ferme nasmaak te zullen laten. Volgens Het Belang van Limburg zijn er alvast nog een paar ploegen die zich in de zaak hebben gemengd. Cercle Brugge en KAA Gent willen namelijk vrijwillig tussenkomen in de zaak. Zij zien hun rechten geschonden in de strijd om play-off 1. Als Genk een nieuwe kans krijgt om punten te pakken in Anderlecht, zou dat in de strijd om de top-6 van groot belang kunnen zijn. De drie teams hebben momenteel allen 43 punten, met nog drie speeldagen voor de boeg in de Jupiler Pro League.