Het is D-Day voor Anderlecht, Genk, Mechelen, RWDM en Club Brugge: FIFA en UEFA kijken met argusogen naar de zaken

Het is D-Day op het BAS. De zaak van de mogelijk te herspelen wedstrijd tussen RSC Anderlecht en KRC Genk ligt op tafel. En ook een zaak van Club Brugge tegen de KBVB over de wedstrijd tegen KV Mechelen wordt op vrijdag gepleit. En dus is er heel veel nervositeit op en rond de bondsgebouwen.

De feiten nog eens op een rijtje: eind december miste Bryan Heynen een strafschop voor KRC Genk in de wedstrijd op bezoek bij RSC Anderlecht. Yiro Sor scoorde in de rebound, maar was te snel komen ingelopen. De ref besloot daarop de goal af te keuren, maar omdat er ook een aantal spelers van Anderlecht te vroeg waren ingelopen had de elfmeter simpelweg hernomen moeten worden. Een dwaling op het reglement en dus vroeg Genk om de match te herspelen. © photonews Ze kregen ondertussen gelijk in die zaak in de Disciplinaire Raad van het profvoetbal. Anderlecht ging echter in beroep bij het BAS, waardoor de zaak daar vrijdag zal worden bepleit. Ondertussen wordt ook de zaak van Club Brugge tegen de KBVB gepleit. Blauw-zwart was de eerste die een zaak aanhangig maakte. Zij willen de match tegen KV Mechelen laten herspelen, omdat er toen geen lijn werd getrokken door de VAR bij een doelpunt van Igor Thiago. Dat werd afgekeurd wegens buitenspel, al stond Sandy Walsh duidelijk nog achter Thiago en had het doelpunt dus moeten worden goedgekeud. UEFA en FIFA vrezen voor precedenten naar andere competities toe En dan is er ook nog de match van KV Mechelen tegen RWDM, waar de Brusselaars ook vroegen om de match te herspelen. De vijf teams én de KBVB weten ten laatste op 5 maart wat de mogelijke sancties zullen zijn. Volgens Het Laatste Nieuws wordt de zaak ook door de UEFA en de FIFA opgevolgd. Zij kijken met argusogen naar de zaak en willen in se niet dat er wedstrijden worden herspeeld. Genk, Club Brugge of RWDM kunnen een precedent scheppen voor andere competities.