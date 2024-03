1B-club verzet zich tegen Pro League en stuurt sterk signaal: "Genoeg is genoeg"

Er zullen geen supporters van RFC Luik aanwezig zijn vanavond in Lommel, als gevolg van een straf die de Pro League hen oplegde. Het Luikse bestuur was ontevreden over deze beslissing en besloot om de reis te boycotten.

FC Luik zal vanavond met een zeer beperkte delegatie naar Lommel trekken. Men wist al dat het zonder supporters zou zijn vanwege de ongeregeldheden van afgelopen zaterdag tijdens de derby tegen SL 16. De Pro League legde hen een strenge straf op. Er mogen drie uitwedstrijden geen supporters meer meereizen (Lommel, Lierse K., Francs Borains). Tegen SL 16 hadden supporters van RFC Luik bekers gegooid naar Mathieu Epolo, de doelman van Standard. De wedstrijd werd 15 minuten onderbroken. De club veroordeelt het gedrag van zijn fans, maar is ook van mening dat de straf overdreven is. "Deze sanctie straft de toegewijde supporters die bij elke uitwedstrijd aanwezig zijn", staat in de verklaring van de club. Nog verrassender: deze straf geldt ook voor de families van de spelers en stafleden, die normaal gesproken 40 plaatsen krijgen. "Genoeg is genoeg. Uit solidariteit met de supporters en de families van de spelers zal de directie geen vertegenwoordigers sturen naar de wedstrijden in Lommel, Lierse en Francs-Borains", besluit FC Luik. Le club en fera part lors de la prochaine assemblée générale de la Pro League du 12 mars.



Par solidarité avec ses supporters et les familles des joueurs, la direction n’enverra aucun représentant à Lommel, au Lierse et aux Francs Borains.



➡️ Communiqué : https://t.co/D4GBr7k9vA — RFC Liège (@rfcliege) February 29, 2024





