Doelpuntenfestival in wedstrijden van Challenger Pro League

Vandaag werden drie wedstrijden in de Challenger Pro League afgewerkt. Daarin werd heel vlot gescoord.

Lierse Kempenzonen speelde in de vooravond, met de nieuwe coach op de bank, tegen Francs Borains. Het duel eindigde op 3-1. Boone opende vlak voor de rust de score voor de thuisploeg. Kireev en opnieuw Boone zorgden voor de 3-0, vooraleer Tainmont in de blessuretijd de eerredder tegen de netten joeg. Een belangrijke zege voor Lierse in de degradatiestrijd.

Deinze gaf de beloften van Anderlecht partij. De thuisploeg kende een heel goede start en stond al na vijf minuten op voorsprong via Schuermans. Mertens dikte nog voor de rust aan tot 3-0 met twee doelpunten. Anne maakte er na enkele minuten in de tweede helft al 4-0 van. Op het uur kon Goto voor de 4-1 zorgen.

In het laatste duel van zaterdagavond had Lommel het niet eenvoudig tegen Club Luik. Vancsa brak de ban op slag van rust. Lalic zette Lommel op goed twintig minuten van het einde op een 2-0-voorsprong. Atteri milderde zeven minuten voor tijd nog tot 2-1, maar Vancsa maakte er meteen 3-1 van. Uiteindelijk werd het nog 4-1, opnieuw via de Hongaar.

In de stand komt Deinze alleen aan de leiding, maar co-leider Beerschot speelt zondag nog zijn wedstrijd van deze 24ste speeldag. Lommel komt op de derde plek in de rangschikking, op vier punten van Deinze.