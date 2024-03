Ontslag in de maak voor Hein Vanhaezebrouck bij KAA Gent

Hein Vanhaezebrouck is een buitenbeentje onder de trainers in de Jupiler Pro League. Zijn verhaal bij KAA Gent lijkt ondertussen zo goed als voorbij.

Hein Vanhaezebrouck was met KAA Gent aan het einde van de zomermercato één van de outsiders voor de landstitel in de Jupiler Pro League, maar na de vele vertrekkers tijdens de wintermercato blijft daar niet veel meer van over.

Integendeel zelfs, het wordt zelfs knokken om nog bij de eerste zes te eindigen en zo mee te spelen in de Champions’ Play-Offs.

De gang van zaken bij de Buffalo’s was duidelijk niet naar de zin van de trainer. Elke week weer maakte hij van zijn persconferenties gebruik om zijn visie over alles en nog wat de wereld in te sturen en daarbij spaarde hij zijn eigen club en bestuur niet.

Hein Vanhaezebrouck wil ontslagen worden bij KAA Gent

“Voor de pers is het een cadeau om hem elke week van zijn kloten te zien maken. Maar dat wilt niet zeggen dat hij altijd gelijk heeft”, klinkt het bij analist Johan Boskamp in Het Belang van Limburg.

De Nederlander is ervan overtuigd dat Vanhaezebrouck een verborgen agenda heeft. “Ik denk dat hij bewust bonje zoekt. In de hoop dat ze hem buiten gooien en nog uitbetalen voor zijn contract afloopt. Alleen maar om van zijn gezeik af te zijn.”

Sinds de club overgenomen wordt is Vanhaezebrouck immers niet meer de almachtige bij KAA Gent. “Ivan ( De Witte, nvdr. ) heeft Hein altijd de hand boven het hoofd gehouden, maar onder die nieuwe eigenaar ( Sam Baro, nvdr. ) lijkt het er toch anders aan toe te gaan”, klinkt het.