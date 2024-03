'RSC Anderlecht droomt van dertien miljoen euro voor middenvelder'

RSC Anderlecht gaat deze zomer een aantal spelers van de hand doen. Daarbij komt ook een mogelijke transfer van Anders Dreyer op de tafel te liggen. En daarvoor zou er wel eens de nodige boter bij de vis op tafel kunnen gaan komen.

Anders Dreyer zou namelijk aankomende zomer mogen gaan vertrekken bij RSC Anderlecht. Al willen ze daar bij paars-wit de nodige miljoenen voor vangen. Volgens La Dernière Heure willen ze minstens tien miljoen euro voor de Deen.

In de wandelgangen klinkt het ondertussen al dat er mogelijk zelfs nog een paar extra miljoenen op tafel zouden moeten komen te liggen voor de 25-jarige spelbepalende middenvelder. Er wordt gedroomd volgens de krant van zo'n dertien miljoen euro.

Anderlecht droomt van dertien miljoen euro voor Dreyer

De 25-jarige middenvelder is met zestien goals en zeven assists in 27 wedstrijden over alle competities heen aan een prima seizoen bezig voor Anderlecht. En dus wordt misschien wel met recht en reden gestreefd naar een transfersom van meer dan tien miljoen euro.

Concrete aanbiedingen zijn er tot op heden nog niet, al zouden scouts Dreyer wel nadrukkelijk in hun boekje hebben genoteerd. Zelf wil de Deen niet per se weg, al sluit hij een transfer naar bijvoorbeeld Duitsland nog steeds niet uit.