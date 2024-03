Brandon Mechele én Tolu Arokodare moeten het ontgelden bij de supporters: "Bij de U8 neem ik hem eraf"

KRC Genk en Club Brugge openden op zondagnamiddag een leuke dag vol belangrijke wedstrijden. Vroeg in de wedstrijd kreeg de thuisploeg een strafschop na een fout van Brandon Mechele op Bonsu Baah. Tolu Arokodare trapte de elfmeter echter knullig naast.

Over de fase in de wedstrijd tussen KRC Genk en Club Brugge was er heel wat te doen. Zo waren er een aantal supporters van Club Brugge die de fout van Brandon Mechele nogal dom vonden en al meteen gekke vergelijkingen maakten.

Gelukkig voor de supporters van Club Brugge miste Tolu Arokodare de elfmeter. Hij is geen specialist in strafschoppen, maar mocht hem wel geven. En naast trappen. Ook de supporters van Anderlecht moeiden zich in de debatten.

Tolu Arokodare mist de strafschop in Genk - Club Brugge

Tolu Arokodare had onlangs nog in een interview uitgehaald naar RSC Anderlecht en aangegeven waarom hij voor Genk koos. Steeds meer mensen vinden het niet langer zo'n slechte zaak dat hij voor Genk heeft gekozen. De 23-jarige Nigeriaan zit ondertussen wel al aan elf goals en drie assists over alle competities heen.

Brandon... jongens toch. Met al die ervaring 🙄?



Gelukkig neemt Arokodare het geschenk voorlopig niet aan.#ClubBrugge #GnkClu — Nico Vanhaelen (@NVanhael) March 3, 2024

😮 | Tolu Arokodare n'a pas pu garder son sang-froid. ❌ #GNKCLU pic.twitter.com/8tBRbjY2gn — Eleven Belgium (FR) (@ElevenBeFR) March 3, 2024

Bedankt, Genk, om Tolu voor onze neus weg te snoepen. #gnkclu — Glenn (@Valthur) March 3, 2024

