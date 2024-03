Ejuke? Ondrejka? Ilenikhena? Niet Mark Van Bommel maar wel Thorsten Fink duidt man van de match aan na Antwerp-STVV

De statistieken liegen er niet om, Antwerp won zondagnamiddag makkelijk van STVV met 3-0. Antwerp kreeg geen schot tussen de palen terwijl Antwerp maar liefst 19 schoten loste in totaal waarvan 11 tussen de palen. Het regende dan ook uitblinkers bij de Great Old.

"Het was een verdiende zege voor Antwerp, we hebben zelfs geen schot op doel gehad", was STVV-trainer Thorsten Fink meteen eerlijk na de partij. "We wilden wel meevoetballen maar ze waren te sterk. Het verdedigen ging goed maar hun eerste doelpunt brak het vertrouwen bij ons", ging Fink verder.

Dat kon Antwerp-trainer Mark Van Bommel alleen maar beamen: "Vanaf het begin was het fantastisch met hoge intensiteit en agressiviteit. We hebben 90 minuten lang gas gegeven. De 1-0 bleef nog lang uit maar we hebben een heel hoge xG bij elkaar gevoetbald denk ik", knipoogde hij naar de journalisten, analisten en statistici.

Veel uitblinkers

Die xG werd bij elkaar gevoetbald door onder meer Ejuke die goed was voor een doelpunt en een assist. Maar Ondrejka deed het als invaller vanaf de rust ook niet slecht met twee doelpunten. Ilenikhena versierde dan weer de strafschop en gaf de aanzet voor de 3-0.

Toch koos Fink voor een nog andere man van de match: "Vincent Janssen", zei hij overtuigd. "Hij was niet alleen de spelmaker maar vocht ook nog eens voor elke bal en was alomtegenwoordig", was het oordeel van Fink.

Uw oordeel: