Opvallend: Nederlandse columnist heeft heel wat te zeggen over heldenstatus Mark van Bommel bij Antwerp

Mark van Bommel pakte met Royal Antwerp FC vorig seizoen de dubbel en begin dit seizoen de Supercup. In een iets minder jaar staat The Great Old ondertussen opnieuw in de bekerfinale. En dus mag de architect stilaan echt in de bloemetjes gezet worden.

Tegen STVV gaat Royal Antwerp op zoek naar een nieuwe belangrijke driepunter in de strijd om play-off 1. Op die manier zou Mark van Bommel met stamnummer 1 toch opnieuw wel wat hebben neergezet in een moeilijker jaar dan vorig seizoen.

In Antwerpen is de Nederlandse coach ondertussen een halfgod geworden. En dat vinden ook de analisten en columnisten stilaan, want in Nederland werd hij al te vaak negatief bejegend. Dat geeft ook Niko Dijkshoorn aan in zijn column in Het Nieuwsblad.

Mark van Bommel eindelijk de held van het volk volgens Dijkshoorn

"Nooit was het goed genoeg voor de Nederlanders. In Nederland moesten we hem niet", aldus Dijkshoorn. "Mark had bij ons de stempel ‘arrogante zak’ op zijn voorhoofd. Daar is hij nooit meer van af gekomen."

"Daarom doet het mij goed dat hij in Antwerpen nog net niet door de straten wordt getild. Ik gun hem dat zo. Hij heeft zo lang gewacht op die status: held van het volk", is de Nederlandse schrijver over de zaak van Bommel.