Patrick Goots komt plots met heel opmerkelijk nieuws over play-offs van Antwerp

Royal Antwerp FC staat momenteel samen met Club Brugge op de derde plek in de rangschikking van de Jupiler Pro League. Wat is er dit seizoen nog mogelijk in de competitie?

Royal Antwerp FC klopte donderdagavond vrij eenvoudig KV Oostende in de terugwedstrijd van de halve finale van de Croky Cup. De troepen van trainer Mark van Bommel mogen in mei voor het tweede jaar op rij de bekerfinale spelen. Dit jaar is competitieleider Union SG de tegenstander, wat toch een pak moeilijker moet worden dan vorig seizoen met KV Mechelen als tegenstander.

Maar The Great Old is in de running voor de eerste prijs dit jaar. In de competitie nog iets rapen wordt een ander paar mouwen. De titel lijkt zo goed als uitgesloten, met de voorsprong die de Brusselaars hebben.

Antwerp kan de tweede plaats nog pakken

De achterstand op RSC Anderlecht bedraagt momenteel 12 punten. “Zoals ik eerder deze week al zei: volgens mij ligt de top zes vast en zal AA Gent uit de boot vallen”, zegt Patrick Goots in Gazet van Antwerpen.

Maar Patje Boem Boem heeft wel opmerkelijk nieuws over wat Antwerp wel nog kan halen in de play-offs. “En wat de Great Old betreft: de titel is misschien weg, maar voor de tweede plaats schrijf ik Antwerp nog niet af.”

Voor Goots is vooral de bekerwinst de prioriteit, maar Antwerp moet voor hem op twee paarden blijven wedden. “Na de treble staat Van Bommel sowieso al in de galerij der grote Antwerp-trainers. Een nieuwe triomf in de cup kan die plaats in die galerij nog wat groter maken”, besluit de analist.