Spanning in Challenger Pro League blijft: titelkandidaat Beerschot verliest dure punten ondanks fenomenaal slot

In de Challenger Pro League staan op zondag nog een aantal heel belangrijke wedstrijden op het programma. Dender en Beerschot konden op zondagnamiddag al een fabelachtige zaak doen in de strijd om promotie.

Zulte Waregem morste dit weekend alweer met punten, deze keer tegen SL 16 Standard de Liège. Leider Deinze won dan weer wel en dus was het voor Beerschot alle hens aan dek als ze mee aan de leiding wilden blijven.

Dender van zijn kant stond voor de start van de wedstrijd op plaats zes, maar ook op amper vijf punten van Beerschot. Bij een overwinning konden ze over Patro Eisden en Zulte Waregem naar plaats vier springen én opnieuw helemaal meedoen om promotie.

Dender klopt Beerschot met het kleinste verschil

In een vrij gesloten eerste helft werd niet gescoord, meteen na rust kon Kobe Cools op aangeven van Olivier Myny de Oost-Vlamingen op voorsprong zetten tegen Beerschot. Daarna kwamen De Mannekes nog opzetten op zoek naar de gelijkmaker.

Drie-vier keer kwamen ze Xavier Gies op hun weg. De Belgische doelman mikte volop op een nieuwe clean sheet, maar moest zich in minuut 92 alsnog gewonnen geven bij een poging van Weymans. Beerschot doet ondanks alles nog steeds een slechte zaak in de strijd om promotie, er zal in de laatste zes wedstrijden ongetwijfeld nog vanalles gebeuren.