Speler stelt duidelijke voorwaarde om nog voor Beerschot te spelen

Beerschot trekt vanmiddag richting Dender. Het beloven nog heel spannende weken te worden in de Challenger Pro League.

De competitie in de Challenger Pro League is bijzonder spannend. Elke week laat wel iemand een steek vallen, waardoor alles nog op een zakdoek staat. De top acht, de helft van het totale aantal ploegen, komt eigenlijk nog in aanmerking voor de titel.

Op dit moment is Beerschot leider, maar iedereen volgt heel erg kort. “Voor ons is het belangrijk om rustig te blijven en niet te veel te beginnen met rekenen. Cliché gezegd maar we moeten nu van week tot week leven”, klinkt het bij Hervé Matthys in Gazet van Antwerpen.

De bedoeling is nog altijd om bij de eerste twee te eindigen. Die twee plekjes in de rangschikking leveren immers een rechtstreeks ticket voor promotie naar de Jupiler Pro League op. De play-offs zijn een loterij, met ook een barrageduel en dat speelt niemand graag.

Beerschot moet bij top twee eindigen

“De kansen op directe promotie? Honderd procent. We hebben heel het seizoen kunnen meedraaien aan de top dus het zou spijtig zijn om dat nu nog uit handen te geven. Ik denk trouwens niet dat dat gaat gebeuren”, klinkt het heel erg stoer.

Matthys heeft nog een contract tot deze zomer bij Beerschot, maar daar zit wel nog een optie bij voor een extra seizoen. De vraag of hij volgend seizoen nog bij Beerschot speelt krijgt een duidelijk antwoord: “Als we promoveren wel”, lacht hij.