Thorsten Fink waarschuwt bestuur van STVV voor één heel groot gevaar

STVV speelt vandaag op bezoek bij Royal Antwerp FC. Trainer Thorsten Fink kijkt echter al wat verder richting volgend seizoen.

Op zijn persconferentie als vooruitblik op de wedstrijd van zondag op bezoek bij regerend landskampioen en bekerwinnaar Royal Antwerp FC blikte trainer Thorsten Fink van STVV al eens vooruit op volgend seizoen.

In de resterende speeldagen is voor de Kanaries immers niet veel meer te winnen of te verliezen, maar Fink stak zijn waarschuwende vinger vooral op wat er deze zomer met de club zou kunnen gebeuren.

Fink vreest leegloop bij STVV

“Het seizoen is nog niet gedaan, want er wacht ons nog dertien wedstrijden. Maar ik wil nu al waarschuwen voor volgend seizoen. Als we de volgende stap willen zetten, moeten we het geraamte van de ploeg samenhouden. Als straks vijf of zes spelers vertrekken, zijn we terug bij af”, klinkt het bij Het Belang van Limburg.

Fink weet ook wel dat de club de centen nodig zal hebben. Als er enkele stevige biedingen binnenkomen, dan kan men dat gewoon niet weigeren.

“Maar we moeten waakzaam blijven dat het geen leegloop wordt. Als we deze jonge ploeg in grote lijnen kunnen samenhouden, dan kunnen we volgend seizoen hoger mikken. Hopelijk beseffen de spelers dat zelf ook.”