Wim De Decker reageert nadat hij bij de fans kop van jut is door zijn vervangingen

SK Beveren kwam zondag 2-0 op voorsprong. Toch gingen de Waaslanders nog onderuit tegen KV Oostende.

In de Challenger Pro League zorgde KV Oostende voor het meeste spektakel in de Challenger Pro League. In het laatste halfuur bogen de kustjongens een 2-0-achterstand op bezoek bij SK Beveren nog om in een 2-3-overwinning.

De wedstrijd eindigde voor de thuisploeg op een nachtmerrie. “Onwaarschijnlijk”, liet trainer Wim De Decker van SK Beveren ontgoocheld, maar ook keihard horen bij Het Nieuwsblad.

De voorsprong was er, maar er kwamen ook nog voldoende kansen om de score verder op te drijven en de wedstrijd in zijn juiste plooi te leggen.

Drievoudige wissel bij SK Beveren

Bij de toeschouwers was de trainer kop van jut, omdat hij op het uur een driedubbele vervanging uitvoerde en die duidelijk niet goed uitdraaide. Allemaal perceptie, vindt De Decker die zijn beslissing verdedigt.

“Ik moest enkele spelers noodgedwongen wisselen. Na die wissels krijgen we zelfs nog de beste kansen, maar ik begrijp de vragen na het bekijken van het wedstrijdverloop. Al zou ik de wissels op dit moment nog altijd doen.”

Bij KV Oostende was de efficiëntie alvast groot. Die schoten binnen het kader leverden ook drie doelpunten op. “We laten opnieuw een gouden kans liggen”, gaat De Decker verder. “Over rechtstreekse promotie moeten we niet praten, hebben we nooit gedaan.”