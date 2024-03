SK Beveren gaat helemaal kopje onder na 2-0-voorsprong in Challenger Pro League

De slotwedstrijd van het weekend in de Challenger Pro League werd een spektakelstuk. KV Oostende won met 2-3 op bezoek bij SK Beveren.

Voor het half uur kwam SK Beveren via Daci op voorsprong. Toen Koyalipou er in het begin van de tweede helft 2-0 van maakte, leek de zege van de thuisploeg al een feit. Dat was echter zonder KVO gerekend.

Maar in een dolle vijf minuten scoorde Fuentes twee keer voor KV Oostende. De bordjes weer in evenwicht, maar dat was zonder topschutter Berthe van de kustploeg gerekend. Tien minuten voor tijd prikte hij de 2-3 tegen de netten.

SK Beveren kreeg zeven minuten extra om op zoek te gaan naar de gelijkmaker, maar die kwam er uiteindelijk niet meer. De Challenger Pro League blijft een competitie waar elke week verrassingen te beleven zijn en dat was dit weekend niet anders.

KV Oostende springt door de overwinning opnieuw over Lierse Kempenzonen naar de dertiende plaats in de rangschikking. SK Beveren verliest dure punten en staat nu achtste, op tien punten van leider Deinze.