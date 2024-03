Erling Haaland kent helemaal geen medelijden: "Jammer voor hen"

Erling Haaland heeft al een aardige trofeeënkast bij elkaar gevoetbald. Een Ballon d'Or heeft hij echter nog niet in de lucht mogen steken.

Erling Haaland heeft met Manchester City al alles gewonnen wat er te winnen viel, maar een Ballon d’Or heeft hij nog niet weten te pakken.

Vorig jaar kwam hij heel dicht in de buurt, maar uiteindelijk ging de trofee toch weer naar Lionel Messi. In aanloop naar het duel tegen FC Kopenhagen in de Champions League sprak de Noor erover op de persconferentie van Manchester City.

“Ik heb alles gewonnen, maar ik ben pas 23, dus ik wil alles opnieuw winnen. Messi is de beste speler die ooit gespeeld heeft, dus misschien moet hij met pensioen gaan zodat iemand anders als de beste gezien kan worden”, klonk het.

Haaland kreeg geen contract bij Kopenhagen

“Mensen zeggen dat ik goed ben in doelpunten maken, maar ik miste de grootste kans van de wereld ooit, dus ik kan daar nog beter in worden”, verwijst hij naar zijn misser van afgelopen weekend in de derby tegen Man United.

Haaland krijgt een unieke kans om zich te laten zien tegen Kopenhagen. Daar was hij ooit op proef voor hij bij Molde tekenden, maar een contract kreeg hij er niet. “Ik denk dat sommige mensen bij de club me wel wilden, maar niet iedereen, dus het gebeurde niet. Jammer voor hen”, besluit Haaland.