Jonge Belg Joseph Nonge reageert na rampavond en krijgt steun van medespelers: "Je hoeft geen sorry te zeggen"

Joseph Nonge beleefde een verschrikkelijke avond zondag, tijdens zijn tweede wedstrijd in de Serie A. Hij viel in, beging een onhandige penaltyfout en werd hij aan het einde van de wedstrijd alweer gewisseld.

Juventus-coach Massimiliano Allegri toonde zondag geen medelijden. Jonge Belg Joseph Nonge (18 jaar) kwam voor de tweede keer in actie kwam een kwartier voor het einde van de wedstrijd tegen Napoli maar werd even later al weer naar de kant gehaald.

Een puur tactische beslissing, maar die Nonge hard zou kunnen treffen, aangezien de Belg enkele minuten na zijn inval een strafschop veroorzaakte.

Na de gebeurtenis heeft Joseph Nonge zich uitgesproken op sociale media. Hij plaatste op Instagram: "Ik heb een fout gemaakt en neem de volledige verantwoordelijkheid. Excuses aan mijn teamgenoten en supporters, bedankt voor jullie steun. Het is tijd om te resetten en gefocust te blijven op het einde van het seizoen".

Onder dit bericht zijn er talloze steunreacties van supporters uit Turijn, maar ook van medespelers. Zo schrijft Adrien Rabiot, zijn teamgenoot bij Juve: "Je hoeft geen excuses aan te bieden. Het hoort nu eenmaal bij het spel, helaas. Laat je niet ontmoedigen". Joshua Zirkzee, voormalig aanvaller van Anderlecht, steunt hem ook: "Buigen, maar nooit breken."