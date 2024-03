Bayern München schakelt versnelling hoger en onderneemt actie om Xabi Alonso te overtuigen

Bayer Leverkusen staat dit seizoen aan kop in de Bundesliga en maakt indruk. Coach Xabi Alonso verricht wonderen.

Bayer Leverkusen staat nog steeds bovenaan in de Bundesliga met nog 10 wedstrijden te gaan en lijkt recht op een landstitel af te stevenen. De club is ongeslagen en heeft 10 punten voorsprong op Bayern München.

Als Bayer Leverkusen de ploeg is die de 11-jarige reeks van Der Rekordmeister kan verbreken, kunnen ze ook hun coach Xabi Alonso verliezen.

Volgens Sky Sport is Bayern gesprekken begonnen met de Spaanse tacticus. Hij zou dan Thomas Tuchel vervangen, die de club aan het einde van het seizoen verlaat. Alonso wordt ook in verband gebracht met een overstap naar Liverpool om Jurgen Klopp te vervangen, maar zou meer geïnteresseerd zijn in een overstap naar Bayern.