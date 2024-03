Michy Batshuayi strooit met lof voor Belgische topclub: "Ik ben fier op hen"

Michy Batshuayi keert even terug naar België. Hij kijkt met Fenerbahçe het Union van Alexander Blessin in de ogen.

Michy Batshuayi is duidelijk nog niet helemaal gelukkig bij Fenerbahçe, dat liet hij duidelijk merken. Hij krijgt er in de competitie amper speeltijd en moet tot de Conference League-duels wachten om te mogen spelen. Hij startte in de Süper Lig slechts één keer dit seizoen.

Voor het duel met Union SG nam hij de tijd om met wat mooie woorden over de club te praten. "Ik ben fier op Union. Een Belgische club die zo ver geraakt in Europa en zulke spectaculaire dingen doet, daar moet je trots op zijn", stelt hij bij Het Nieuwsblad.

"Zoiets is alleen maar positief voor het Belgische voetbal. Ik verwacht een gesloten wedstrijd. Union is een gevaarlijke ploeg, zowel fysiek als technisch en tactisch. Vooral voorin zijn ze best gevaarlijk. Het wordt een leuke strijd", besluit Batshuayi.