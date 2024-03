Union SG-speler Alessio Castro-Montes begrijpt het niet: "Waarom speelde hij vorig seizoen niet meer?"

Cameron Puertas is een van de revelaties van dit seizoen bij Union SG. Vorig seizoen speelde hij echter veel minder, en ploegmaat Alessio Castro-Montes begrijpt dat niet.

Cameron Puertas heeft dit seizoen al 19 assists gegeven in 41 wedstrijden in alle competities, naast 9 doelpunten. De spelmaker van Union is onherkenbaar: vorig seizoen speelde hij onder Karel Geraerts 47 wedstrijden - vaak als wildcard - en scoorde hij slechts 5 keer. Nog verbazingwekkender was het feit dat hij slechts één assist gaf.

Alessio Castro-Montes was vorig seizoen geen speler van Union, dus hij kan de verandering niet echt verklaren. "Hij is een geweldige speler. Ik kan echt niet begrijpen waarom hij vorig seizoen niet meer voor Union speelde", gaf de USG-speler toe in de Croqueta Podcast.

"Wat me het meest verbaast is dat hij zo veel loopt tijdens de wedstrijd. Hij zegt soms 'ja toen zat ik er even door in de match', maar toch: je dribbelt drie keer, je verliest de bal, je krijgt hem terug, je dribbelt weer... nadien is het toch misschien wel de moment om even te recupereren", stelt Castro-Montes.