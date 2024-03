Spektakel in Challenger Pro League: doldwaze slotfase en problemen met supporters tijdens Limburgse derby

Vrijdagavond namen Patro Eisden en Jong Genk het tegen elkaar op. De Limburgse derby eindigde in een 2-2 gelijkspel.

Na 10 minuten spelen kon Marius Noubissi de score openen. Hij zette Patro Eisden op voorsprong met het eerste schot tussen de palen.

Nadien werd de wedstrijd 23 minuten lang stilgelegd door ongeregeldheden in het publiek. Beide ploegen mochten gaan rusten met een 1-0 tussenstand.

Victory Beniangba kon in de 64e minuut de bordjes weer gelijkhangen. Hij maakte zijn 10e van het seizoen. En de Nigeriaanse spits had er zin in, want hij draaide in minuut 86 de scheve situatie nog helemaal om door er nog eentje tegen de touwen te werken.

Uiteindelijk maakte Patro Eisden twee minuten later al 2-2. Alweer was het Noubissi die voor een doelpunt kon zorgen. Patro schiet niet echt veel op en staat nu alleen 4e met 41 punten. Jong Genk verkeert op de 11e plaats met 30 punten.