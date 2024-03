Sam Kerkhofs geeft meer uitleg over opmerkelijk ontslag trainer bij Sporting Hasselt: "We zakten door de mand"

Sam Kerkhofs en Rik Verheye zijn nog niet zo lang eigenaars van Sporting Hasselt, maar hebben al een paar zware beslissingen moeten nemen. Eén daarvan was het ontslag van trainer Benny Lunenburg, die op dat moment eerste stond met de ploeg.

Het kwam hen toch op wat kritiek te staan. Ook Lunenburg gaf na zijn ontslag een interview waarin hij zijn onbegrip duidelijk liet verstaan. Maar Sam Kerkhofs zegt te weten waarmee hij bezig is.

“Als je onderin staat, maar er wordt goed gewerkt, dan krijg je een pluim als je je coach niet ontslaat. Want dan kijk je verder dan de resultaten. Wij stonden weliswaar eerste, maar dankzij de vele klasseflitsen", geeft hij aan in HLN.

"Niet door de automatismen. Als we op iets moesten terugvallen, zakten we door de mand. Er was ook steeds meer onvrede en ongeloof. Dat moet je durven ingrijpen."

Verheye en Kerkhofs willen van Hasselt meer maken dan enkel een cultclub. Ze zijn ambitieus. “Ik snap de perceptie: Rik is een acteur, ik een ondernemer."

"Maar als je op restaurant iets niet lekker vindt, moet je toch ook niet pretenderen hoe je het beter moet maken? Je kan wel eens met de kok gaan praten. Als je dan merkt: ‘Oei, die weet het precies ook niet’, dan moet je iets doen.”