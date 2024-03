Eden Hazard doet straffe onthulling: "Voordat ik stopte dacht ik er zelfs aan om naar daar te gaan"

Eden Hazard wordt zondag in de bloemetjes gezet in Lille. De club die hem lanceerde en aan Chelsea verkocht.

Zondag krijgt Eden Hazard een mooie dag in Lille. De ex-Rode Duivel zal in de bloemetjes worden gezet voor het duel met Stade Rennes.

Bij begon zijn profcarrière bij LOSC voordat hij de club in 2012 verliet om naar Chelsea te gaan. Zeven jaar later trok hij weg uit Londen om zijn droom in vervulling te brengen. Hij maakte de overstap naar Real Madrid. In oktober 2023 hing hij zijn schoenen aan de haak.

Eden Hazard had terug kunnen keren naar Lille

In een interview met La Voix du Nord blikte de voormalige kapitein van de Rode Duivels terug op zijn avontuur in Frankrijk. "Vanaf het begin, toen ik 14 was, tot het jaar dat ik vertrok, was het prachtig."

"En ik heb het niet alleen over voetbal: ik heb een ander land en een andere cultuur ontdekt, ook al zijn er veel overeenkomsten met België", gaat Hazard verder.

Verschillende keren nadat hij zijn pensioen aankondigde, wilden journalisten van over de hele wereld weten of Hazard niet nog ergens voor een laatste avontuur zou gaan.

Hoewel hij herhaaldelijk heeft aangekondigd dat hij niet zal terugkomen op zijn beslissing, leek een terugkeer naar Lille nog wel een optie.

"Lille was mijn club, en ik zag mezelf niet met het shirt van een andere Franse ploeg. Voordat ik stopte, dacht ik er zelfs aan om terug te keren, Lille heeft me zoveel gegeven... Maar het was te moeilijk, ik had er gewoon geen zin meer in", besluit Hazard.