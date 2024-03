Eden Hazard doet verrassende uitspraak: "Mijn verhaal binnen het voetbal is nog niet gedaan"

Eden Hazard stopte in oktober vorig jaar als profvoetballer. De ex-Rode Duivel lijkt echter nog niet helemaal klaar te zijn in de voetbalwereld...

Eden Hazard besliste in oktober 2023 om te stoppen als profvoetballer. Dat deed hij na een mislukte periode bij Real Madrid. Hij had in Spanje erg veel blessureleed en kwam weinig aan spelen toe.

Afgelopen weekend trok Hazard terug naar waar het allemaal begon. Hij werd in de bloemetjes gezet in Lille, waar hij zijn carrière lanceerde.

Hij stapte het veld op om de supporters te groeten, er werden tifo's gemaakt voor hem,... Kortom, Hazard beleefde een leuke zondagnamiddag. Hij zag Lille echter wel 2-2 gelijkspelen tegen Stade Rennes.

Eleven DAZN volgde hem in Lille. Hij verraste voor de camera's door te zeggen dat zijn verhaal in het voetbal nog niet op zijn einde is.

"Mijn verhaal binnen het voetbal is nog niet gedaan. Op dit moment sta ik buiten het voetbal, maar op een dag keer ik terug. Ik weet nog niet op welk vlak, maar het zal niet ver van het veld zijn", vertelde hij.

Verrassend, gezien Hazard duidelijk meer wil genieten van zijn leven sinds hij stopte als profvoetballer. Zou hij het dan toch missen?