Niemand bij Anderlecht-top die nog twijfelt: Fredberg hoopt binnen enkele weken met bijzonder goed nieuws uit te pakken

De laatste twijfels zijn weg bij de sportieve leiding van Anderlecht. Jan Vertonghen speelt op zijn 36ste nog steeds een héél belangrijke rol zowel op als naast het veld. En hij amuseert zich. Binnenkort hoopt Jesper Fredberg dan ook uit te pakken met het nieuws dat hij gaat verlengen.

Vertonghen heeft altijd gezegd dat hij in april zijn keuze zal maken om te stoppen of door te gaan. Veel ging afhangen van hoe hij zich fysiek voelt. Wel, dat bewijst hij wekelijks op het veld. Fysiek zit er weinig slijt op. De enkelproblemen zijn onder controle.

Zelfs nog gegroeid bij Anderlecht

Binnen de club valt te horen dat niemand ook maar enige twijfel heeft dat hij op zijn huidig niveau er niet nog een jaartje bij doet. Zeker gezien hoe Anderlecht nu presteert en het vooruitzicht op nog een keer Europees voetbal te spelen.

Het spelplezier druipt ervan af en ook de sfeer binnen de kleedkamer is optimaal. Dat is ook een belangrijke voorwaarde geweest. Vertonghen heeft op dit punt van zijn carrière vooral nood aan zich amuseren bij een club. Hij heeft immers niets meer te bewijzen en kan zonder problemen 'stop' zeggen als hij het gehad heeft.

Maar dat is dus niet het geval. Hij is moeten groeien in zijn rol van begeleider, maar geniet daar nu van. Jongens als Sardella, Debast en Leoni zich zien ontwikkelen, daar haalt hij voldoening uit.

Fredberg wil hem absoluut houden

Vertonghen zoekt ook niet naar een meerjarig contract. Eén jaar verlenging en mogelijk zelfs de belofte dat er een rol na zijn carrière voor hem is weggelegd... daar kan hij zeker mee leven. 't Is absoluut niet uitgesloten dat paars-wit hem na zijn pensioen wil houden.

Maar dat is dus nog toekomstmuziek. Jesper Fredberg en Brian Riemer hebben het langs hun neus weg al verschillende keren laten vallen: "Jan, wanneer gaan we eens praten?" Geen haar op het hoofd van Fredberg dat eraan denkt om niet verder met hem te gaan.

Een voorbeeldkapitein en een sterkhouder op het veld. Eentje met de vinger aan de pols. Als er iets gebeurt met een speler, heeft hij er weet van. Hij helpt Riemer ook met bijsturen. 't Zou te zot zijn dat hij nu zijn schoenen aan de haak hangt.