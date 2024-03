Leandro Trossard helpt Arsenal aan plaats in kwartfinales Champions League

Dinsdagavond werden terugrondes gespeeld van enkele Champions League-duels. Barcelona keek Napoli nog eens in de ogen, terwijl Arsenal het tegen FC Porto opnam.

Barcelona plaatste zich als eerste van de avond voor de kwartfinales. De Spaanse topclub won met 3-1 van Napoli. Nadien plaatste ook Arsenal zich, met Leandro Trossard.

Barcelona na vier jaar nog eens kwartfinales van CL

Na het 1-1 gelijkspel in Italië, moest FC Barcelona in eigen huis naar de overwinning op zoek. Het zag er al snel goed uit, na 15 minuten minuten scoorde Fermin Lopez de 1-0, en een minuut later Joao Cancelo de 2-0.

Op het halfuur scoorde Amir Rrahmani de 2-1. Na het doelpunt begon Napoli meer en meer over te nemen. Uiteindelijk kon invaller Sergi Roberto Lewandowski bedienen de de wedstrijd besliste: 3-1 eindstand.

Leandro Trossard groot aandeel bij Arsenal

Arsenal moest terugkomen van een 1-0 nederlaag in Porto. Dat deed de Engelse ploeg maar op het nippertje. Leandro Trossard zette Arsenal in de 41e minuut op voorsprong. Dat bleef uiteindelijk het enige doelpunt van de partij.

Verlengingen in dan maar. Hier kregen we alweer geen doelpunten te zien. Trossard moest wel van het veld in de 105e minuut. Hij zette nadien dus geen penalty meer. Uiteindelijk won Arsenal de strafschoppenreeks met 4-2.