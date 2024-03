📷 Fans schrikken zich een hoedje van de prijs voor de nieuwe shirts voor Rode Duivels

Vandaag werden de EK-shirts voor de Rode Duivels voorgesteld. Het zijn mooie kits, maar veel fans schrokken nogal van de prijs.

Het mag gezegd worden. De nieuwe truitjes voor de Rode Duivels zien er bijzonder knap uit. Daarover lijkt iedereen het eens te zijn. Adidas heeft op dat vlak zeer mooi werk geleverd voor de nationale ploeg.

“Het nieuwe thuistenue heeft een stijlvolle, donkerrode kleur, opvallende gouden details en een modieus grafisch patroon dat in het tenue is verwerkt. Met het uittenue brengen ze een eerbetoon aan de Belgische striptekenaar Hergé en de stripfiguur waar hij het meest bekend om is: Kuifje”, klinkt het bij de voetbalbond. “Passend bij de kleding waarin Kuifje het meest te zien was, heeft het uittenue van de Rode Duivels een blauw shirt met karakteristieke witte kraag, bruine shorts en witte kousen.”

De truitjes worden meteen ook geshowd. Het thuistenue wordt vanaf zaterdag 23 maart gedragen door alle Belgische nationale teams, voor het eerst als de Rode Duivels het opnemen tegen Ierland. Het uittenue is voor het eerst te zien tijdens de vriendschappelijke wedstrijd van de Rode Duivels tegen Engeland, op dinsdag 26 maart.

Alle nieuwe producten zijn vanaf nu verkrijgbaar op adidas.be, shop.rbfa.be en via bepaalde winkels. De fans reageren in de post met de nieuwe truitjes wel op de prijs van de tenues, waarbij je vlug meer dan 150 euro betaalt. Dat kun je hieronder lezen in de reacties op de sociale media...