Filip Joos is formeel: "Laforge tien wedstrijden schorsen daarvoor"

Een fase van het afgelopen weekend in de Brusselse derby tussen RWDM en RSC Anderlecht is nog steeds aan het nazinderen. Omdat het gewoon niet zou hoeven, en al zeker niet zou mogen? Jan Vertonghen is de centrale figuur.

Jan Vertonghen gaf zelf ruiterlijk toe dat er op hem wat hem betreft geen strafschopfout werd gemaakt bij een vroege 0-2 voorsprong. Toch ging de bal achteraf op de stip. Gewezen scheidsrechter Boucaut zou achteraf zelfs zeggen dat Vertonghen niet de job van de scheids moest overnemen. Toch is het vooral een mooi gebaar van Vertonghen en triest dat de scheidsrechter van dienst Nicolas Laforge alsnog niet mee ging in het verhaal van de ervaren Rode Duivel en bij zijn standpunt bleef om toch een elfmeter te geven. Misplaatste arrogantie van Laforge "Op zo'n moment je mening herzien, dat zou je een grote maken", vond Filip Joos in Extra Time. En een dag later ging hij in de podcast 90Minutes nog een beetje verder richting de ref zelf, die volgens hem zwaar in de fout ging. © photonews "Het gaat om een blijk van arrogantie, misplaatste arrogantie. Je zou hem hiervoor drie of zelfs tien wedstrijden moeten schorsen", aldus Joos enigszins gekscherend. "Op scheidsrechterscholen is het een voorbeeld van hoe het niet moet." RSC Anderlecht maakte de elfmeter wel en won uiteindelijk met 0-3 bij RWDM. HIer en daar werd geopperd dat paars-wit de strafschop ook gewoon had kunnen missen op aangeven van Vertonghen, maar zover kwam het niet.