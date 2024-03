Geen Lukaku in de selectie van Tedesco? "Ik ben geen expert in dit soort zaken"

Vandaag maakt bondscoach Domenico Tedesco zijn selectie voor de oefeninterlands tegen Ierland en Engeland bekend. Het zou best kunnen dat Romelu Lukaku tijdens deze interlandbreak niet van de partij is.

Big Rom is er met AS Roma vandaag alvast niet bij in de achtste finales van de Europa League. De ploeg van onze landgenoot geeft dan Brighton partij, maar na de 4-0-overwinning uit de heenwedstrijd reisde hij niet mee naar Engeland.

Coach De Rossi gaf bj Sky Sports Italia de nodige uitleg voor de afwezigheid van Lukaku. Hij heeft een probleem met de heup, iets wat de voorbije maanden geregeld opstak, zo is te horen.

“De behandeling die hij krijgt, betekent dat hij een paar dagen afwezig zal zijn, we zullen zien hoe het zich ontwikkelt”, klonk het bij De Rossi.

Geen Lukaku bij de Rode Duivels?

“Er is mij verteld dat het een probleem is dat binnen een paar dagen kan worden opgelost, maar zeker ben ik niet. De heup is de enige plek waar ik tijdens mijn carrière nog nooit geblesseerd ben geweest, ik ben geen expert.”

Dat hij niet fit is zou wel eens kunnen betekenen dat hij ook niet klaar is voor de twee oefenwedstrijden van de Rode Duivels. Uitsluitsel daarover volgt vanmiddag, als Tedesco zijn selectie bekendmaakt.