Zinho Gano veegt spons over ruzie met Euvrard: "Iedereen wil nu maar één ding"

In de jacht op promotie rekent Zulte Waregem weer op Zinho Gano. Die werd na een dispuut met coach Vincent Euvrard naar de B-kern gestuurd, maar werd weer opgevist nadat het bestuur de touwtjes in handen nam.

Gano mocht vorige week al invallen tegen RSCA Futures. “Ik heb wekenlang alleen maar met de beloften mogen trainen. Tot ik vorige week maandag een berichtje kreeg van de coach en het bestuur. Ze wilden met me praten", vertelt hij in GvA.

"Wat wil je dat ik zeg? Het heeft niet veel zin om dieper in te gaan op wat er is gebeurd. Er was een misverstand tussen mezelf en de club, maar gelukkig hebben we dat als volwassen mensen kunnen uitpraten. Iedereen wil nu maar één ding: promoveren. Daar moet alles voor wijken."

Voor Gano was het trouwens al de tweede keer dat hij in een periode bij Zulte Waregem naar de B-kern verwezen werd. De vorige keer was na een conflict met Mbaye Leye.

Buitenland?

"Ach, ik ben een profvoetballer. En ik heb de voorbije weken gewoon gedaan wat ik moest doen. Ik trainde 's avonds met de beloften en werkte overdag individueel. Mentaal was dat niet altijd evident. Maar ik heb volgehouden en wil voor de rest van het seizoen de club nog een dienst bewijzen."

En daarna? Het buitenland? Zijn contract loopt immers af. "De komende weken ga ik uiteraard nog alles geven voor Zulte Waregem. Nadien sta ik open voor alles. Het buitenland? Dat staat hoog op mijn verlanglijstje. Maar ik heb een vrouw en twee kinderen. Het totaalplaatje moet kloppen.”