Casteels toch geen nummer één voor Tedesco? En wat met 'het probleem' Thibaut Courtois?

Koen Casteels is er ondertussen 31. Deze zomer is hij normaal de nationale nummer één op het EK in Duitsland.

Koen Casteels is bezig aan zijn dertiende seizoen in de Bundesliga, maar in België is dat niet echt goed geweten wat hij allemaal uitspookt.

“In België volgen jullie vooral de Premier League en de Primera División. Dat heb ik geaccepteerd. Ik hoef niet elke week in de belangstelling te staan, maar het zou mooi zijn mocht mijn eigen land mijn prestaties appreciëren. Ik speelde al 260 of 270 matchen in de Bundesliga”, vertelt hij aan Het Laatste Nieuws.

Drie jaar is hij ondertussen de kapitein van Wolfsburg, maar zijn contract loopt deze zomer af. Hij zit op dit moment als doelman bij de nationale ploeg vooral in de storm van het conflict tussen Courtois en Tedesco.

Thibaut Courtois toch nog naar het EK in Duitsland?

“Ik kan weinig zeggen over de situatie tussen Thibaut Courtois en Domenico Tedesco. Ik zat niet bij de selectie op het moment van de kapiteinskwestie. Zij moeten dat maar uitpraten”, gaat hij verder.

Of hij nummer één is, dat weet Casteels zelf niet echt. “Ik voel enorm veel vertrouwen van hem”, klinkt het over Tedesco. “Hij kent me al langer en heeft mijn wedstrijden die in België misschien níet gezien werden wél gezien. Maar mijn positie? Daar hebben we nog niet één op één over gesproken.”

Al is er natuurlijk nog altijd de kans dat Courtois speelklaar geraakt en zijn plekje weer inpakt op het EK. Casteels wil er niet echt op ingaan.

“Thibaut heeft aangekondigd dat hij het EK niet speelt om zich op zijn herstel én op volgend seizoen te kunnen concentreren. Het is ook niet aan de media om daarover te beslissen, vind ik. De enige die dat kan, is Thibaut zelf en de dokters die hem opereerden. Voor de rest weet niemand hoe het effectief met hem is”, besluit Casteels.