Rangers mag niet spelen dit weekend en daar is coach Philippe Clement niet over te spreken: "Dit is een absurde situatie"

Philippe Clement en zijn Rangers mogen dit weekend niet voetballen. Coach Clement is daar allesbehalve blij mee.

Zondag stond in Schotland de wedstrijd Dundee-Rangers op het programma. Deze zal nu echter niet meer doorgaan. Enkele uren voor het duel zou beginnen, werd hij afgelast wegens wateroverlast.

Rangers-coach Philippe Clement kon er echt niet mee lachen. "Ik ben heel, heel, heel teleurgesteld. Eerst al omdat we niet eens wisten dat er een probleem was. Niemand had ons gecontacteerd. Niet gisteren, niet vannacht, niet deze ochtend', vertelde hij voor de camera van Sky Sports.

"Het was onze materiaalman die ons vertelde dat er een probleem was. Hij was hier al eerder. Dat is al heel raar voor mij. Ten tweede, ik denk dat dit de enige wedstrijd zal zijn die in heel Schotland wordt uitgesteld. Dit is een absurde situatie."

Clement vindt duidelijk dat dit ver onder niveau is voor de Schotse eerste klasse. "Als je in de Premiership speelt dan zou dat met de hoogste standaarden moeten zijn. Ook met de beste velden. Dat is enkel maar logisch want de rechtenhouders betalen veel geld om het uit te zenden en fans betalen veel geld om de wedstrijden te zien."

Rangers staat momenteel tweede in het Schotse klassement met 70 punten. Celtic staat op de eerste plaats met 71 punten, maar heeft wel een wedstrijd meer gespeeld.