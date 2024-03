📷 Twee nieuwe ploegen in Challenger Pro League, al is dat nog niet zeker

Ook in de lagere reeksen was het vandaag D-day. In eerste nationale zijn de kampioenen bekend.

Lokeren-Temse pakt de promotie naar de Challenger Pro League. Na een 0-4-overwinning tegen de beloften van OH Leuven zijn zij zeker om volgend jaar een reeks hoger te mogen spelen. Het was voor de club nog maar het eerste seizoen op dit niveau. Vorig jaar hadden ze al de promotie gepakt in tweede amateur. De wedstrijd van vandaag was slechts een formaliteit. Bij de rust was het al 0-2 door doelpunten van Janssen en Van Aerschot. Na de koffie scoorden Van Moerzeker en Stan Braem ook nog. Op acht matchen van het einde is de club zo zeker van promotie. De kloof met nummer drie in de stand, de beloften van Charleroi, is onoverbrugbaar geworden. Leider La Louvière had eerder al zekerheid verworven over de promotie naar de Challenger Pro League. Al is er nog een voorwaarde aan de promotie verbonden. Beide ploegen moeten nog de licentie voor het profvoetbal halen. Voor Lokeren-Temse is vooral de infrastructuur op Daknam een probleem. 🥳 | Welkom terug in het profvoetbal, @KSCLokeren! 🍾🆙 pic.twitter.com/ohtMar5gF1 — Eleven Belgium (NL) (@ElevenBeNL) March 17, 2024 🤩 𝐏𝐑𝐎 𝐋𝐄𝐀𝐆𝐔𝐄: 𝐖𝐈𝐉 𝐙𝐈𝐉𝐍 𝐓𝐄𝐑𝐔𝐆! 🤍🖤💛 pic.twitter.com/JAlTuxuZSd — KSC Lokeren - Temse (@KSCLokeren) March 17, 2024