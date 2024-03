Fredberg reageert op contractverlenging van Vertonghen en is openhartig over stand van zaken

De kans is héél groot dat Jan Vertonghen ook volgend seizoen het shirt van RSC Anderlecht zal dragen. Jesper Fredberg hoopt alleszins dat hij snel officieel nieuws naar buiten kan brengen. Al lijkt dat slechts een formaliteit.

Het contract van Jan Vertonghen loopt aan het einde van het seizoen af. De gesprekken tussen RSC Anderlecht en de Belgische recordinternational zijn al eventjes bezig. Een verlenging lijkt eigenlijk slechts een formaliteit.

De aanvoerder van Anderlecht tekende twee seizoenen geleden in Brussel. Destijds was het EK van deze zomer in Duitsland het grote doel. Het lijkt er steeds meer op dat Vertonghen volgend seizoen met paars-wit Europa zal in gaan.





"Ik ga de inhoud van onze gesprekken niet prijs geven", lacht Jesper Fredberg bij VTM Nieuws de tanden bloot. "Dat is informatie die ik liever tussen Jan en mezelf wil houden. Maar het is geen geheim dat Anderlecht héél tevreden is met de prestaties van Vertonghen."



De sportief directeur van Anderlecht laat de kans dan ook niet onbenut om met complimenten te gooien. "De wedstrijden van Jan zeggen genoeg, hé. Je hebt op geen enkel moment het gevoel dat je naar een oudere speler aan het kijken bent." (lacht)

Wanneer tekent Jan Vertonghen een nieuw contract bij RSC Anderlecht?

"Eigenlijk moet ik Vertonghen helemaal niet overtuigen", besluit Fredberg. "Jan is oud en wijs genoeg om die keuze zelf te maken. De deur bij Anderlecht staat alvast wagenwijd open. Het is belangrijk dat Jan dat zelf ook heel goed weet."