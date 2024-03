'Aster Vranckx kan zich opmaken voor grote terugkeer naar Italië'

Aster Vranckx ligt nog maar een jaar onder contract bij Wolfsburg. Zal hij kiezen voor een contractverlenging of een nieuw avontuur?

Wolfsburg bevindt zich dit seizoen in een lastige situatie in de Bundesliga. De club staat op de 14 plaats met slechts zes punten voorsprong op Mainz, de eerste degradatiekandidaat.

De club heeft onlangs van coach gewisseld om de situatie te proberen redden. Kan Aster Vranckx hopen op meer speeltijd? De Rode Duivel heeft de laatste tijd niet veel minuten gekregen.

Terug naar de Serie A, maar wel een andere club dan?

Ongeacht hoe het seizoen voor Wolfsburg zal eindigen, zal de naam van Aster Vranckx deze zomer genoemd worden in de transfergeruchten. In januari van dit jaar spraken Duitse media nog over een contractverlenging bij zijn huidige club, maar nu gaan de laatste geruchten over een terugkeer naar Italië.

Volgens verschillende Italiaanse media tonen clubs uit de Serie A interesse in de Rode Duivel. Zowel Napoli als Lazio zouden geïnteresseerd zijn in hem.

Vranckx heeft nog maar een jaar op zijn contract staan en kan dus overwegen om de Duitse competitie te verlaten als de interesse uit Italië concreet wordt.