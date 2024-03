Geraerts komt met opvallende woorden over Stijn Stijnen die al te vaak niet kan leven met scheidsrechters

De arbitrage heeft het in ons land al lang verkorven. Dat is iets wat je zeker niet aan Stijn Stijnen moet vragen.

De scheidsrechters gingen dit seizoen geregeld in de fout. Soms was het er zelfs helemaal over, maar volgens Karel Geraerts moeten we toch aan enkele basisprincipes vasthouden bij kritiek op de refs en de VAR.

“Bij Schalke heb ik het onlangs ook meegemaakt. Een beslissing van de VAR was in ons nadeel uitgedraaid. Na de match gingen de vragen alleen maar daarover, maar ik geloof oprecht dat iemand zoiets niet bewust doet”, klinkt het in HUMO.

Ook trainers en spelers maken volgens Geraerts fouten. Soms draaien beslissingen uit in je nadeel, maar soms is het ook omgekeerd. Al heeft hij wel een duidelijke boodschap over de scheidsrechters in België.

Goede vriend met Stijn Stijnen

“De kritiek in België is overdreven, maar omdat iedereen elkaar heeft aangestoken, moet er dringend iets gebeuren. De scheidsrechters hebben nood aan structuur, aan iemand die de leiding neemt, zeg maar.”

Iemand die hoegenaamd niet over weg kan met de refs is Stijn Stijnen, nochtans een heel goede vriend van Geraerts. Vorig weekend pakte de trainer van Patro Eisden Maasmechelen rood en sloeg hij daarna een eigen stafmedewerker.

“Dat neemt niet weg dat hij mijn vriend kan zijn. Bij Club Brugge waren we ploegmaats. We hebben vaak diepgaande gesprekken gevoerd en veel aan elkaar gehad. Hij kan erg cassant zijn. En als hij verliest, knapt er iets in zijn hoofd. Maar ik ken ook een andere Stijn. En toch is het twee keer de echte Stijn. Dat apprecieer ik zo aan hem: hij voert geen show op.”