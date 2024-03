🎥 Beerschot wint topper in 1B, Stijn Stijnen slaat in het rond na rode kaart

Vrijdagavond werden drie matchen in de Challenger Pro League afgewerkt. Het blijft ontzettend spannend in de tweede klasse.

In de eerste helft van de topper tussen Zulte Waregem en Beerschot kregen de toeschouwers waar voor hun geld. Essevee speelde heel wat kansen bij elkaar, maar kon niet scoren. Beerschot nam de offensieve rol van de thuisploeg over, maar ook de bezoekers konden niet scoren.

De twee ploegen raakten het doelhout, maar de netten doen trillen lukte voor de pauze alvast niet. Dat lukte in de tweede helft al heel snel. Wright-Phillips scoorde na knap aangeven van Nzita de 0-1 (zie video). Zulte Waregem bleef morsen met de kansen die het kreeg. Beerschot controleerde de situatie en pakte een verdiende overwinning die hen op kop van de Challenger Pro League houdt.

😮‍💨 | Beerschot vergroot zijn voorsprong in de #CPL dankzij dit doelpunt van D'Margio Wright-Phillips. 🔥🟣 #ZWABEE pic.twitter.com/k0xHJOOeLW — Eleven Belgium (NL) (@ElevenBeNL) March 15, 2024

Rood voor Stijn Stijnen

Club NXT nam het in Roeselare op tegen Seraing. De thuisploeg kwam al na een kwartier op voorsprong via Amine Et Taïbi (1-0 aan de rust). In een teleurstellende tweede helft gebeurde er nauwelijks iets, tot in het slot. Minder dan tien minuten van het einde kreeg Droehnlé nog rood, Lepoint scoorde de gelijkmaker in minuut 88.

Patro Eisden ging dan weer op bezoek bij SK Beveren. Via een strafschop van Kevin Kis (zie video hieronder) kwamen de bezoekers nog voor het halfuur op voorsprong (0-1 aan de rust). De opvallendste fase viel in het absolute slot. Stijn Stijnen kreeg een tweede keer geel en sloeg bij het verlaten van het veld één van zijn eigen stafleden. Aan de 0-1-tussenstand veranderde niks meer.