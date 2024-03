'Club wou Deila al heel vroeg op het seizoen ontslaan en belde naar opvolger'

2023-2024 moest het seizoen van Club Brugge worden. Al is dat eventjes anders gedraaid dan men in het Jan Breydelstadion verwacht had.

Ronny Deila werd binnengehaald als coach van Club Brugge. Zijn passage bij Standard beroerde vriend en vijand. De Noor slaagde erin om heel veel vuur en passie in het elftal van de Rouches te brengen en dat was precies wat blauwzwart nodig had.

De start van de competitie was zeker niet slecht voor Deila en co, maar de verwachtingen lagen bijzonder hoog. Begin september begon de miserie al. De nederlaag tegen KAA Gent werd gevolgd door draws tegen Anderlecht, STVV en Genk.

Op 8 oktober werd dan nog eens verloren op bezoek bij Standard en dat leek voor het bestuur van Club Brugge al de druppel te zijn. Zelfs toen al werd er gedacht aan het vervangen van Deila door een nieuwe coach.

Club Brugge wou Deila in oktober al ontslaan

Volgens HUMO zou Club Brugge daags voor hij tekende bij Schalke 04 in de Duitse tweede Bundesliga op 9 oktober Karel Geraerts gecontacteerd hebben of hij niet wou overnemen op Jan Breydel.

“Daar weet ik niets van”, zegt Geraerts in een interview met het tijdschrift. Hij voegt er enkel aan toe dat hij na de play-offs van vorig seizoen met Club Brugge was en verwijst naar de vele geruchten die de ronde deden.

In volle titelstrijd zei Paul Gheysens zelfs dat Geraerts al getekend had voor Club Brugge. “Hij heeft gelogen, hè. Als het waar was geweest, had ik nu in Brugge gezeten”, voegt Geraerts er fijntjes aan toe.