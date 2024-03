KV Oostende heeft meer info over zitting en doet opmerkelijke oproep nadat achterstallige betalingen weggewerkt zijn: "Straf hen ook!"

KV Oostende zal pas dinsdag uitsluitsle hebben over hun licentiedossier. Dan staat er een zitting gepland van de Licentiecommissie en zullen ze uitsluitsel krijgen over of ze aan alle voorwaarden voldaan hebben.

Maar bij KVO zijn ze er vrij gerust in. "Gezien alle noodzakelijke betalingen gebeurd zijn, hebben we er vertrouwen in dat er geen verdere puntenaftrek volgt", klinkt het in een perscommuniqué. Maar ze voegen daar wel nog iets aan toe. "De zes punten die eerder al in mindering werden gebracht na het niet nakomen van de financiële verplichtingen door het vorige beleid onder Paul Conway, kunnen we helaas niet meer recupereren." "Wij vinden dat op zijn minst óók de personen die hiervoor verantwoordelijk zijn een straf zouden moeten krijgen, terwijl nu vooral spelers, staf, medewerkers en supporters hiervan de dupe zijn." "We zullen er echter alles aan doen om – ondanks die eerdere aftrek van zes punten – óp het veld het sportieve behoud te verwezenlijken." Oostende staat momenteel op een 14de plaats in de Challenger Pro League. Met nog vier matchen te spelen hebben ze een voorsprong van 2 punten op de voorlaatste, Seraing. Lierse Kempenzonen staat met 28 punten drie punten voor hen.