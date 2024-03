Bart Raes komt met klare taal richting bestuur van KAA Gent

Geen Champions' Play-offs voor KAA Gent. Nochtans had iedereen de ploeg van trainer Hein Vanhaezebrouck binnen de top zes verwacht.

Met Union SG, RSC Anderlecht, Royal Antwerp FC, Club Brugge, Cercle Brugge en KRC Genk staan er heel mooie play-offwedstrijden voor de deur.

Een verrassing dat die ploegen de top zes haalden kan je het eigenlijk niet noemen. “Niet echt. Het zijn de verwachte ploegen. Enkel KAA Gent is de grote afwezige”, zegt Bart Raes aan De Zondag.

Nochtans hoorde KAA Gent zeker thuis in de Champions’ Play-offs en daar heeft Raes meer dan zijn redenen en lof voor.

KAA Gent zal het moeilijk hebben om Europees voetbal te halen

“Op basis van het voetbal dat ze in het najaar getoond hebben, vind ik het heel jammer dat ze er niet bij zijn. Ze speelden op dat moment het mooiste voetbal van alle ploegen in de hoogste klasse.”

Maar tijdens de wintermercato greep het bestuur van de club in. “Jammer genoeg koos het bestuur van KAA Gent om drie goede aanvallers te verkopen. Dat breekt hen nu alleszins zuur op.”

Het is zelfs uitkijken of KAA Gent er nog in zal slagen Europees voetbal af te dwingen voor volgend seizoen. Ook die opdracht zal helemaal niet eenvoudig worden, gezien het straatje waar de club in gesukkeld is.

De huidige situatie staat in ieder geval in schril contrast met de situatie in augustus. Toen werden de Buffalo’s zelfs een outsider voor de landstitel genoemd, maar zover is het dus helemaal niet gekomen.