Ondanks alle kritiek: "Zij waren de lichtpunten bij de Rode Duivels"

De wedstrijd van de Rode Duivels tegen Ierland was een teleurstelling voor het publiek. Analist Wim De Coninck keek echter met een andere blik naar de wedstrijd en haalde er toch de lichtpuntjes onder de spelers uit.

“In de eerste helft kwam alle initiatief van Leandro Trossard. Je zag dat hij iemand is die wel in vorm verkeert en zich goed voelt. Het eerste optreden van Koni De Winter vond ik evenmin verkeerd - we hebben al andere debutanten gezien”, vertelt hij bij Sporza.

Onana is een interessante extra optie

Ook de comeback van Thomas Meunier vond De Coninck meer dan geslaagd. En uiteraard was de redding op de strafschop van grote waarde. “Hij was goed, straalde vertrouwen én ervaring uit. Ook Matz Sels scoorde punten door die cruciale penaltysave.”

De Coninck zag ook een interessante ingreep die bondscoach Domenico Tedesco in het slot van de wedstrijd uitvoerde en succes had. “De ingreep van Tedesco om Amadou Onana in het slot naar achteren te schuiven. Hij lanceerde een goeie lange bal, won zijn kopduels en gebruikte zijn spelinzicht. Een interessante extra optie, dus.”